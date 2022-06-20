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Эксперты напомнили об опасных последствиях употребления кофе

ETNT: нефильтрованный кофе повышает уровень плохого холестерина

Фото: Stefan Jaitner / Globallookpress.com

Диетологи напомнили об опасных последствиях употребления кофе для организма и назвали время дня, когда от бодрящего напитка лучше отказаться. Об этом сообщает издание Eat This Not That! (ETNT).

Диетолог Шарон Кацман отметила, что людям с высоким уровнем холестерина не стоит полностью исключать кофе из своего рациона, но очень важно понимать, какой напиток и как правильно принимать. Она уточнила, что фильтрованный кофе в большинстве случаев оказывает нейтральное влияние на уровень липидов, а нефильтрованный или кофе французского отжима может повышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Поэтому тем, у кого высокий уровень холестерина, эксперт советует выбирать кофе с бумажным фильтром.

Диетолог также обратила внимание на то, что употребление бодрящего напитка после полудня может нарушить график сна. Один из способов изменить ситуацию — заменить горячий кофе на холодный и выпить его до 12:00. «В холодном напитке обычно содержится больше кофеина, чем в горячем кофе. Это связано с тем, что для приготовления холодного кофе требуется больше кофейной гущи на порцию воды и напиток получается более концентрированным», — уточнила Элла Давар, доктор медицинских наук.

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Диетолог Кацман рекомендует не усердствовать и ограничить потребление кофе до двух чашек в день. По ее мнению, употребление трех-четырех чашек бодрящего напитка в день может привести к обезвоживанию, а более четырех чашек — повлиять на продолжительность жизни.

Профессор Элла Давар также предостерегает от употребления кофе на голодный желудок. Она уточнила, что поскольку это кислый напиток, его употребление натощак может вызвать определенный дискомфорт и иметь негативные последствия для людей с изжогой, рефлюксом, проблемами с пищеварением и расстройством желудка. Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют выбирать органически выращенные зерна без ГМО, которые содержат большое количество антиоксидантов и мало токсинов, и добавлять в кофе молоко, чтобы снизить уровень кислотности. Давар также напомнила, что холодный напиток, как правило, менее горький и кислый, чем обычный кофе.

Эксперты также отметили, что ежедневное употребление кофе может стать настолько сильной привычкой, что грозит перерасти в зависимость. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют делать перерывы, на время отказавшись от бодрящего напитка. «Я рекомендую умеренность, потому что [стимуляторы], такие как кофе, оказывают непосредственное влияние на уровень энергии. Они повышают активность стимулирующих центральную нервную систему гормонов (таких как адреналин) и нейротрансмиттеров, которые влияют на энергию. Проблема заключается в том, что организм приспосабливается к их воздействию и требует увеличения дозы для получения того же эффекта. В конечном итоге это приводит к выгоранию и ощущению усталости», — подытожила профессор Элла Давар. Она посоветовала пить кофе не чаще четырех-пяти раз в неделю и, по возможности, заменить его зеленым чаем.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала россиянам полезные напитки, которые необходимо пить в пожилом возрасте, чтобы замедлить процесс старения и укрепить здоровье.

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Юлия Кальницкая
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