Социолог Коршунов назвал транзитную блокаду Калининграда трагической ошибкой Литвы и ЕС

Транзитная блокада Калининграда — это трагическая ошибка, которая еще сильнее ухудшит отношения России с Литвой. Так заведующий кафедрой туризма Московского государственного университета спорта и туризма, кандидат социологических наук Алексей Коршунов оценил последствия действий литовских властей в разговоре с ИА REGNUM.

По его словам, такой выпад Литвы и Евросоюза (ЕС) нарушает ряд многосторонних договоренностей. При этом Коршунов отметил, что это традиционная практика стран Прибалтики в отношении касающихся России вопросов.

Он подчеркнул, что транзитные ограничения вряд ли нанесут России существенный ущерб, а власти легко справятся с ситуацией. «В первую очередь, к организации доставки грузов привлекаются дополнительные суда. Транзит будет наращиваться по морским путям. Во-вторых, регион готов к самостоятельному производству каких-то блокируемых товаров», — заявил Коршунов, подчеркнув, что при желании Россия может жестко ответить на блокаду перевозок.

Россия может предпринять и некоторые ответные действия, от подробного описания которых я пока бы воздержался. Но скажу, что сразу могу назвать с полдюжины довольно неприятных и болезненных санкций, которыми мы можем ответить Алексей Коршунов завкафедрой туризма Московского государственного университета спорта и туризма

Кроме того, Коршунов призвал обеспечить самодостаточность транспортной системы Калининграда и окончательно отказаться от транзита через Литву, используя авиационное и морское сообщение по нейтральным водам. Он добавил, что введенные ограничения никак не скажутся на пассажирских перевозках.

18 июня стало известно, что Литва прекратила транзит санкционных товаров через Калининград. По словам губернатора региона Антона Алиханова, транспортная блокада является грубейшим нарушением правил свободного транзита и протоколов по вступлению прибалтийских государств в Евросоюз.

В свою очередь сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Ленте.ру», что Россия будет вынуждена принимать жесткие действия по защите Калининграда при ухудшении социальных условий из-за блокады со стороны Вильнюса. Он сравнил Литву с Украиной, назвав действия страны безобразными.

20 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что блокада транзита является «нарушением всего и вся». По его словам, Кремль проведет ее глубокий анализ, прежде чем принимать ответные меры.