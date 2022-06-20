В России отреагировали на транспортную блокаду Калининграда

В Совфеде предупредили Литву о последствиях блокады Калининграда

С 18 июня Литва прекратила транзит санкционных товаров через Калининград — соответствующее уведомление Литовские железные дороги (LTG Cargo) направили властям Калининградской области, документ опубликовал губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Как сообщил Алиханов, литовская сторона прекратит пропуск транзита части товаров, которые попадают под ограничения, введенные Евросоюзом. Он добавил, что власти ждут разъяснений от Еврокомиссии и считают запрет грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

Под запрет попадет почти половина перевозимых товаров

По словам Алиханова, ограничения коснутся от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, которые транспортировали между Калининградской областью и другими российскими регионами. В этот перечень входят строительные материалы, металлы и цемент.

Губернатор добавил, что стоимость логистики возрастет и при необходимости властям придется обращаться к федеральному центру для субсидирования таких перевозок.

В Литве рассказали, что решение было принято после консультации с ЕС

Запрет на транзит товаров между Калининградской областью и остальной Россией через Литву был введен после консультаций с Еврокомиссией, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис 20 июня.

«С 17 июня санкционные товары (...) больше нельзя будет перевозить через Литву. Это [решение] было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством» Габриелюс Ландсбергис глава МИД Литвы

В России Литву обвинили в нарушении международного права и потребовали снять запрет

Как заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, своими действиями Литва нарушила сразу несколько международно-правовых актов, касающихся не только ее собственных обязательств, но и обязательств Евросоюза. Он напомнил, что Литва обязалась обеспечивать свободный транзит товаров через свою территорию в соответствии с соглашением о партнерстве от 24 июня 1994 года и добавил, что свобода транзита — «один из краеугольных принципов» Всемирной торговой организации (ВТО). Косачев уточнил, что данный принцип закреплен и в предшествующих соглашениях, в том числе в Генеральном соглашении по тарифам и торговле 1947 года, а также в соглашениях по дорожным перевозкам.

«Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». Аналогично — воздушное пространство» Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что Литва, входящая в группу стран с критическим уровнем нищеты, «в очередной раз выстрелила себе в ногу». Она отметила, что Россия введет ответные меры, которые «бумерангом вернутся в страны Прибалтики».

Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов говорил, что ЕС нужно исправить ситуацию, так как в противном случае союз сам же дезавуирует для России документы о членстве Литвы и развяжет Москве руки для решения проблемы транзита любыми способами.

«Что же до НАТО, то и туда Литву взяли в 2004 с учетом проблемы калининградского транзита. Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите» Андрей Климов глава комиссии Совфера по защите суверенитета

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко и вовсе сказал, что транспортная блокада может стать поводом для войны, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории. Политик назвал это решение «самоубийственным».

«Это готовый casus belli [повод для объявления войны]. Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права как агрессию» Ростислав Ищенко бывший украинский дипломат

Ищенко допустил, что партнеры Литвы попробуют проигнорировать претензии, так как сохраняется доступ России к Калининграду по морю, но счел эту позицию несостоятельной, так как международное право, по его словам, требует сохранять и сухопутный транзит.

В Калининградской области водный транзит называют выходом из положения

Товары из санкционного списка, попавшие под запрет, будут доставлять водным путем — грузы будут перераспределять для морских перевозок в том числе с помощью паромов, сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Губернатор Алиханов ранее говорил, что до 10 августа транзит нефтепродуктов не ограничен, и подчеркнул, что власти будут добиваться, чтобы запрет на перевозку данных грузов не действовал и после 10 августа. Он отметил, что транспортные компании знают, как изменить транзитные потоки, и призвал жителей региона не паниковать и не пользоваться услугами перекупщиков.