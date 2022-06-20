В России назвали условия для жестких действий против блокады Калининграда

Сенатор Цеков счел ухудшение ситуации в Калининграде поводом для действий против Литвы

Россия будет вынуждена принимать жесткие действия по защите Калининграда при ухудшении социальных условий из-за блокады со стороны Вильнюса. При этом Москва сможет использовать любые методы, заявил «Ленте.ру» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Любые методы»

Сенатор назвал действия Литвы безобразными и сравнил страну с Украиной.

«Я согласен с тем, что методы могут быть любые, а нынешняя ситуация дает дополнительные возможности. Фактически они возвращаются в Средневековье, когда отдельные города и территории блокировали, морили разными методами, чтобы одержать там победу или капитуляцию этих территорий. Они действуют так, как действовала Украина по отношению к Крыму, когда прекратила транспортное сообщение, перекрыла воду и электроэнергию. Они, как говорится, два сапога пара», — сказал он.

Пусть они посмотрят на Украину и подумают, какие еще методы могут быть с нашей стороны Сергей Цеков российский сенатор

По словам Сергея Цекова, поводом для «решительных действий» России может стать ухудшение уровня жизни жителей российского региона.

«[Поводом] может стать очень тяжелая ситуация в Калининградской области в связи с блокадой. В продовольственном, в социальном смысле, в обеспечении энергоносителями. Если будет очень сложная экономическая и социальная ситуация, а Литва будет вести себя так, как она ведет, наши действия могут быть очень жесткими», — предупредил сенатор.

Реакция Евросоюза и НАТО

При этом Москва будет учитывать возможный ответ со стороны Евросоюза и стран Североатлантического альянса при решении с Литвой проблемы блокады Калининграда, считает член верхней палаты российского парламента.

«Когда нами будут приняты конкретные действия, если они будут приняты, мы будем учитывать, как будет реагировать Евросоюз и НАТО. Но они идут по пути дальнейшей эскалации конфликта между Евросоюзом, НАТО и Россией. Они фактически, я уверен, виновники того кризиса, который разразился на территории евразийского континента. Литва вообще оказалась страной с непомерными амбициями. Наверное, что-то у них сохранилось в подкорке с периода могущества Литовского княжества. Они никак не могут от этого избавиться и хотят одержать какую-то победу над Россией, если не в общем, то локальную, блокируя поставки определенных продуктов в Калининград», — заключил он.

Что в России думают о блокаде Калининграда?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Литвы по ограничению транзита ряда товаров через Калининградскую область беспрецедентным.

«Ситуация более чем серьезная в этой связи. И она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет проведен», — сказал он.

Сенатор Андрей Климов заявил, что Евросоюзу необходимо исправить ситуацию с блокадой Калининграда. В противном случае у Москвы будут «развязаны руки» и она сможет решить проблему «любыми способами», добавил он.

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко и вовсе сказал, что транспортная блокада может стать поводом для войны, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.

Как Литва блокирует Калининградскую область?

С 18 июня Литва прекратила транзит санкционных товаров через Калининград — соответствующее уведомление Литовские железные дороги (LTG Cargo) направили властям Калининградской области. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов. Запрет коснется от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, которые транспортировали между Калининградской областью и другими российскими регионами. Пока власти Калининградской области планируют транспортировать товары по воде, передает РИА Новости.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что решение было принято совместно с Еврокомиссией (ЕК).

Временная поверенная в делах Литвы была вызвана 20 июня в МИД России, сообщается на сайте ведомства. Ей заявлен решительный протест в связи введением запрета на транзит товаров.

