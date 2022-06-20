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СКР возбудил дело после обстрела военными Украины буровых платформ в Черном море

СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела силами ВСУ буровых платформ в Черном море

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) буровых платформ в Черном море. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, 20 июня военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел из вооружения с высокими поражающими свойствами платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз». В результате атаки на платформе газодобывающей вышки вспыхнул пожар. Двое сотрудников получили ранения, семеро пропали без вести. СКР отмечает, что назначены необходимые экспертизы; устанавливаются украинские силовики, причастные к преступлению.

Ранее Росгвардия задержала четырех вооруженных пособников ВСУ в Харьковской области, при досмотре у задержанных обнаружили автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова и более 500 патронов к стрелковому оружию.

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Владимир Шарапов
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