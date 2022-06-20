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TikTok восстановила аккаунт «Sputnik Беларусь»

Соцсеть TikTok восстановила аккаунт «Sputnik Беларусь» по требованию Роскомнадзора

Фото: Shutterstock

Социальная сеть TikTok восстановила аккаунт «Sputnik Беларусь» по требованию Роскомнадзора после того, как соответствующий профиль был удален. Об этом редакция объявила в Telegram-канале издания.

«TikTok восстановил официальный аккаунт "Sputnik Беларусь" по требованию Роскомнадзора. Но, к сожалению, удалив при этом более 200 видео с суммарными просмотрами более двух десятков миллионов», — говорится в публикации.

Уточняется, что платформа не прокомментировала и не объяснила причины удаления роликов. В «Sputnik Беларусь» также отметили, что ранее в тех же видео не было выявлено нарушений, все они прошли модерацию. «Редакция "Sputnik Беларусь" полагает, что таким образом TikTok применяет санкции в отношении медиаплатформы», — заключили в издании.

Об удалении страницы «Sputnik Беларусь» в TikTok стало известно 20 июня. Редакция при этом заявила, что не допускала нарушений норм социальной сети.

В начале июня TikTok также ограничил доступ к нескольким другим аккаунтам Sputnik. Платформа удалила профиль «Sputnik Кыргызстан», а спустя несколько дней блокировке подверглась страница «Sputnik Молдова». Позже доступ к этим аккаунтам был восстановлен. Конкретные причины ограничений в соцсети не объяснили.

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Олег Давыдов
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