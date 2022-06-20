Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В Великобритании назвали самого прослушиваемого музыканта

Эд Ширан оказался самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании

Фото: Hannah McKay / Reuters

В Великобритании назвали самого прослушиваемого музыканта 2021 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные компании по лицензированию музыки Phonographic Performance Limited.

Самым прослушиваемым исполнителем был признан Эд Ширан. Он также записал самый популярный трек года — Bad Habits из его четвертого альбома «=». Пластинка вышла 29 октября 2021 года на лейблах Asylum и Atlantic.

Следом за Шираном идет поп-артист Том Греннан. Его песни By Your Side и Little Bit of Love заняли второе и третье место рейтинга. На четвертом месте разместился трек Blinding Lights исполнителя The Weeknd. Замкнула пятерку группа Coldplay с композицией Higher Power.

В мае были названы самые богатые британские музыканты. Список возглавил исполнитель Пол Маккартни, чье состояние оценивается в 865 миллионов фунтов стерлингов (66,3 миллиарда рублей). Второе место занял лидер группы U2 Боно с состоянием 625 миллионов фунтов стерлингов (47,9 миллиарда рублей), а замкнул тройку композитор Эндрю Ллойд Уэббер с состоянием 495 миллионов фунтов стерлингов (37,9 миллиарда рублей).

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Аксенов рассказал о пропавших без вести при ударе ВСУ по буровым платформам
Сидящую на обеденном столе собаку Лукашенко сняли на видео
В Подмосковье поймали избившего двух подростков в электропоезде мужчину
Россиянин на электросамокате выехал из-за угла и сбил 87-летнюю женщину
Евросоюз приготовился выделить Украине миллиарды евро
Признание Россией республик Донбасса включили в школьную программу
Дети Кейт Миддлтон появились на праздничных фото в дешевой одежде
Россиянам дали совет на время отключения горячей воды
Россиянин избил женщину-контролера из-за давнего конфликта и попал на видео
Оценена вероятность снижения курса рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.