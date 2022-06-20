Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стала известна реакция украинской ОПЗЖ на запрет деятельности

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала свой запрет мотивированным

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Решение суда о запрете деятельности украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) является политически мотивированным и нарушает конституцию страны. Об этом говорится в заявлении партии, которое публикует издание «Страна.ua».

Члены политической силы назвали судебное решение «попыткой наказать партию за действия ее отдельных членов» и применить принцип коллективной ответственности.

«Это пример выборочного правосудия, политического рейдерства предвзятости суда, политически мотивированного преследования», — отреагировали в пресс-службе ОПЗЖ. Станет ли партия добиваться отмены судебного вердикта, пока неизвестно.

Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрете «Оппозиционной платформы — За жизнь» как «пророссийской» в понедельник, 20 июня. Все имущество партии, средства и другие активы будут переданы в собственность государства.

Ранее на Украине были запрещены партии «Оппозиционный блок», «Держава», Социалистическая партия Украины (СПУ) и Партия Шария.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Аксенов раскрыл подробности ударов ВСУ по буровым платформам в Крыму
Мужчина избил подростков в подмосковной электричке из-за пирсинга
Эстонцам запретят привозить из России водку и стулья
Глава Крыма рассказал об эвакуации людей после удара ВСУ по буровым платформам
Европейские компании захотели массово уйти из Китая
Россиянкам раскрыли среднюю цену выпускного платья
Умер российский депутат из мема «Время затянуть потуже пояса!»
Стало известно о состоянии Горбачева
Избившего за пирсинг пассажиров электрички под Истрой объявила в розыск полиция
Социолог назвал последствия транзитной блокады Калининграда для России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.