Стала известна реакция украинской ОПЗЖ на запрет деятельности

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала свой запрет мотивированным

Решение суда о запрете деятельности украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) является политически мотивированным и нарушает конституцию страны. Об этом говорится в заявлении партии, которое публикует издание «Страна.ua».

Члены политической силы назвали судебное решение «попыткой наказать партию за действия ее отдельных членов» и применить принцип коллективной ответственности.

«Это пример выборочного правосудия, политического рейдерства предвзятости суда, политически мотивированного преследования», — отреагировали в пресс-службе ОПЗЖ. Станет ли партия добиваться отмены судебного вердикта, пока неизвестно.

Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрете «Оппозиционной платформы — За жизнь» как «пророссийской» в понедельник, 20 июня. Все имущество партии, средства и другие активы будут переданы в собственность государства.

Ранее на Украине были запрещены партии «Оппозиционный блок», «Держава», Социалистическая партия Украины (СПУ) и Партия Шария.