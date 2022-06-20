Ян бросил вызов бывшему чемпиону UFC и получил ответ

Ян бросил вызов экс-чемпиону UFC Сехудо, американец в ответ назвал его убогим претендентом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян обратился к американцу Генри Сехудо в Twitter.

Ян бросил вызов бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который ранее объявил о возобновлении карьеры, и получил ответ. Сехудо призвал россиянина вернуться в Дагестан и больше изучать борьбу. «Думаешь, олимпийскому чемпиону и двукратному чемпиону UFC интересно драться с убогими претендентами? Могу разве что дать тебе скидку на свои мастер-классы», — написал американец.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением. Всего в активе россиянина 16 побед при трех поражениях в MMA.

Сехудо становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Он также выигрывал золото Олимпийских игр в вольной борьбе. Последнюю схватку американец провел в мае 2020-го. Всего на его счету 16 побед при двух поражениях.