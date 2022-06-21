Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог рассказала о сжигающем жир на животе углеводе

Диетолог Триста Бест назвала овсянку лучшим блюдом для похудения в области талии

Фото: Melissa Belanger / Unsplash

Диетолог Триста Бест назвала углевод, помогающем сжигать жир на животе. О том, какой продукт содержит этот чудодейственный элемент, врач рассказала в интервью изданию Eat This, Not That.

Эксперт отметила, что многие диеты подразумевают исключение углеводов из рациона. Но существует продукт, способствующий похудению в области талии. И лучшим блюдом она назвала овсянку. «Овес является отличным источником цельного зерна и содержит много клетчатки и питательных веществ, которые делают его здоровой едой или закуской», — говорит Бест.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Эксперт отметила, что овсянка не единственное блюдо, которое поможет похудеть, но это один из лучших вариантов для начала дня благодаря содержащимся в ней питательным свойствам. Мало того, что овсянка является лучшим углеводом, помогающим бороться с жиром на животе, она также играет важную роль в снижении уровня вредного холестерина.

«Клетчатка в овсянке дольше сохраняет чувство сытости, что предотвращает переедание в течение всего утра, — объясняет Бест. — Цельные зерна стабилизируют уровень сахара в крови. Недавнее исследование показало, что, когда уровень сахара в крови падает после еды, человек начинает испытывает чувство голода раньше и, как правило, ест больше».

По словам диетолога, прелесть овсянки заключается еще и в том, что ее можно готовить разными способами и без добавления калорийных ингредиентов. Врач советует не покупать овсянку в порционных пакетиках, которые нужно лишь заливать кипятком, а приготовить ее самостоятельно и добавить полезные начинки.

«Одними из лучших добавок к овсянке являются орехи, корица, черника, клубника и бананы», — уточняет Триста Бест. — Овес можно сделать полезным, добавив в него помидоры, яйца, грибы и шпинат».

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала вредные для фигуры летние овощи и фрукты. По словам медика, можно незаметно набрать вес, употребляя в пищу арбузы, черешню и виноград, а также пиво, свежевыжатые соки, смузи, мороженое и винегрет.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Макрону и Шольцу предрекли потерю лидерства в ЕС из-за позиции по России
Возбуждено дело о реабилитации нацизма из-за комментариев россиянина в интернете
Бывшего сотрудника ФСИН осудят за получение взяток от заключенных
Европу призвали готовиться к полному отключению от российского газа
Землетрясение в Афганистане унесло жизни сотен людей
Стало известно о сложностях при поисках пропавших после атаки ВСУ в Крыму
Профессиональная травница назвала безопасное средство от стресса
Не знавшая о беременности женщина пошла в туалет и внезапно родила ребенка
Блогер показал быстрый способ починить кроссовки с помощью ножа
В России снова продлили ограничения на полеты в южные регионы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.