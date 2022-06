Диетолог рассказала о сжигающем жир на животе углеводе

Диетолог Триста Бест назвала овсянку лучшим блюдом для похудения в области талии

Диетолог Триста Бест назвала углевод, помогающем сжигать жир на животе. О том, какой продукт содержит этот чудодейственный элемент, врач рассказала в интервью изданию Eat This, Not That.

Эксперт отметила, что многие диеты подразумевают исключение углеводов из рациона. Но существует продукт, способствующий похудению в области талии. И лучшим блюдом она назвала овсянку. «Овес является отличным источником цельного зерна и содержит много клетчатки и питательных веществ, которые делают его здоровой едой или закуской», — говорит Бест.

Эксперт отметила, что овсянка не единственное блюдо, которое поможет похудеть, но это один из лучших вариантов для начала дня благодаря содержащимся в ней питательным свойствам. Мало того, что овсянка является лучшим углеводом, помогающим бороться с жиром на животе, она также играет важную роль в снижении уровня вредного холестерина.

«Клетчатка в овсянке дольше сохраняет чувство сытости, что предотвращает переедание в течение всего утра, — объясняет Бест. — Цельные зерна стабилизируют уровень сахара в крови. Недавнее исследование показало, что, когда уровень сахара в крови падает после еды, человек начинает испытывает чувство голода раньше и, как правило, ест больше».

По словам диетолога, прелесть овсянки заключается еще и в том, что ее можно готовить разными способами и без добавления калорийных ингредиентов. Врач советует не покупать овсянку в порционных пакетиках, которые нужно лишь заливать кипятком, а приготовить ее самостоятельно и добавить полезные начинки.

«Одними из лучших добавок к овсянке являются орехи, корица, черника, клубника и бананы», — уточняет Триста Бест. — Овес можно сделать полезным, добавив в него помидоры, яйца, грибы и шпинат».

