Российский гонщик Никита Мазепин подал в суд на американскую команду «Формулы-1» Haas

Российский гонщик Никита Мазепин подал в суд на американскую команду «Формулы-1» Haas. Об этом сообщает РБК.

Спортсмен заявил, что причиной стала задолженность по зарплате за 2022 год. Он подчеркнул, что руководство команды не выполнило контрактные обязательства. «Разрыв соглашения с титульным спонсором "Уралкалием" не имел прямого влияния на мое будущее в команде. То есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идем в суд», — уточнил Мазепин.

7 марта владелец Haas Джин Хаас раскрыл причину, по которой коллектив решил избавиться от Мазепина. По словам функционера, команда столкнулась с критикой за работу с пилотом из России.

Haas разорвала контракт с пилотом 5 марта. Команда также объявила о прекращении сотрудничества с «Уралкалием», который ее спонсировал. Мазепин назвал решение Haas болезненным и несправедливым. Он провел в составе команды один сезон, заняв 20-е место в общем зачете.