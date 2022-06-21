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Американский наемник назвал ВСУ «цирком» из-за дружественного огня

Американский наемник назвал ВСУ «цирком» и «дурдомом» из-за случаев дружественного огня

Фото: Jorge Silva / Reuters

Американский наемник, присоединившийся к Вооруженным силам Украины (ВСУ), рассказал о регулярных случаях дружественного огня в украинской армии. Переписку с ним опубликовал в Twitter журналист Сет Харп.

Наемник назвал ситуацию в украинской армии «цирком» и «дурдомом». Он рассказал, что один раз его отряд ввязался в двухчасовой бой, а затем оказалось, что они перестреливались с украинским же спецназом.

Помимо этого, американец отметил, что он побывал во многих местах боевых действий и сделал неутешительные для Украины выводы. По его словам, у украинцев нет перспектив, если они продолжат и дальше действовать точно так же.

Ранее The Washington Post сообщило о том, что американский наемник Стивен Забельски погиб на Украине 15 мая. Информацию о смерти Забельски на Украине подтвердили и в Госдепартаменте.

15 июня издание The Telegraph писало, что в пригороде Харькова российскими военными были взяты в плен два американских наемника, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

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Марина Совина
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