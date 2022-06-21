Семьям пострадавших при атаке ВСУ на буровые платформы Крыма выплатят пособия

Семьям пострадавших при ударах ВСУ по буровым платформам Крыма выплатят пособия

Семьям людей, которые пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, выплатят федеральные и региональные пособия. Об этом сообщил спикер регионального парламента Владимир Константинов, его цитирует ТАСС.

«Будут выплачены пособия на федеральном уровне, на республиканском вне всякого сомнения», — сказал Константинов.

ВСУ нанесли удар по буровым платформам в республике 20 июня. Пострадали, по утверждению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, пять человек, спасатели также ищут еще семь человек. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, никто из них не находится в реанимации.

Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что в Черном море продолжается поисковая операция, и, по предварительным данным, «спасти удалось не всех». Всего в момент украинской атаки на буровых вышках находились 109 человек.