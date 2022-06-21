Сенатор рассказала о состоянии пострадавших при атаке на буровые платформы Крыма

Пострадавшие при атаке на буровые платформы Крыма находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказала сенатор от республики Ольга Ковитиди в своем Telegram-канале.

«Реанимационных больных нет. Крымскими медиками оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написала сенатор.

По ее словам, поиск людей на месте происшествия результатов пока не дает. В поисковой операции задействованы вертолеты, вопрос состояния здоровья раненых и поиска пропавших без вести находится под особым контролем главы республики Сергея Аксенова, добавила сенатор.

Как накануне сообщала Ковитиди, всего при атаке ВСУ пострадали пять человек. Поисковая операция продолжается, спасатели ищут семь человек, заявила она.

Украина нанесла удар по буровым установкам Республики Крым 20 июня. По словам главы республики Сергея Аксенова, всего ВСУ нанесли три удара по трем буровым вышкам на Одесском газовом месторождении, в момент атаки на платформах находились 109 человек.