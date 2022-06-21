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Спорт

Российская фигуристка описала Трусову тремя фразами

Фигуристка Нугуманова назвала Трусову уверенной в себе, веселой и стоящей на своем
Александра Трусова

Александра Трусова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова высказалась о призере Олимпиады Александре Трусовой. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) спортсменки.

Фигуристка описала коллегу тремя фразами, назвав ее очень уверенной в себе и веселой. Нугуманова также добавила, что Трусова всегда стоит на своем. Пост спортсменка сопроводила совместной фотографией.

В конце мая Нугуманова пожаловалась на травлю со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына. Спортсменка обвинила специалиста в оскорблениях, а тренерский штаб — в попытках заставить фигуристок молчать о ситуации внутри коллектива.

Нугуманова известна по выступлениям в одиночном катании. Она становилась бронзовым призером Warsaw Cup в 2019 году.

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Алексей Гусев
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