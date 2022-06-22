Военный эксперт опознал Bayraktar в нанесших удары по НПЗ беспилотниках

Обнаруженные на территории НПЗ под Ростовом фрагменты могут быть частью Bayraktar TB2

Обнаруженные на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под Ростовом фрагменты двух беспилотников (БПЛА) могут быть частями Bayraktar TB2. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram.

Леонков опознал БПЛА по видео. По его словам, беспилотники-камикадзе или барражирующие боеприпасы не могут пролететь такое расстояние. Он предположил, что Bayraktar мог проникнуть на территорию Ростовской области во время обстрелов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Известно, что Турция поставила украинским властям несколько партий беспилотников Bayraktar TB2, активно применяемых в боях с российской армией.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что, по одной из версий, пожар возник в результате атаки по техническим установкам завода именно беспилотного летательного аппарата.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен возможный удар беспилотника по заводу. О ЧП на предприятии в Ростовской области стало известно 22 июня. По данным МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что пожар начался в теплообменнике. В настоящий момент он локализован.