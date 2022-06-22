Военный эксперт опознал Bayraktar в нанесших удары по НПЗ беспилотниках
Обнаруженные на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под Ростовом фрагменты двух беспилотников (БПЛА) могут быть частями Bayraktar TB2. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram.
Леонков опознал БПЛА по видео. По его словам, беспилотники-камикадзе или барражирующие боеприпасы не могут пролететь такое расстояние. Он предположил, что Bayraktar мог проникнуть на территорию Ростовской области во время обстрелов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Известно, что Турция поставила украинским властям несколько партий беспилотников Bayraktar TB2, активно применяемых в боях с российской армией.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что, по одной из версий, пожар возник в результате атаки по техническим установкам завода именно беспилотного летательного аппарата.
Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен возможный удар беспилотника по заводу. О ЧП на предприятии в Ростовской области стало известно 22 июня. По данным МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что пожар начался в теплообменнике. В настоящий момент он локализован.