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Венгрии захотели помочь отказаться от газа из России

Греция и Венгрия обсудили возможность поставок газа в случае проблем с импортом из России

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас провел встречу с главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, на которой обсуждалась возможность поставок газа в Венгрию в случае проблем с импортом из России, сообщило греческое Миниэнерго.

Газ может пойти в Венгрию через Болгарию и Румынию, уточняется в сообщении. Скеркас на встрече представил план Греции, который должен обеспечить ей бесперебойное снабжение газом в условиях геополитической напряженности.

По словам греческого министра, Афины и Будапешт хотят укрепить партнерство, чтобы нарастить энергобезопасность. Он также указал, что на встрече обсуждалась необходимость постепенно отказаться от российского ископаемого топлива, а также меры, которые уже приняли государства в этой связи.

Ранее Венгрия добилась от Евросоюза исключения в эмбарго на импорт российской нефти: трубопроводные поставки, от которых страна серьезно зависит, не попали в очередной пакет санкций Брюсселя, принятый в июне.

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Платон Щукин
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