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Спорт

Чешский вратарь заявил о нежелании возвращаться в клуб КХЛ

Чешский вратарь Роман Вилл заявил о нежелании возвращаться в клуб КХЛ «Трактор»
Роман Вилл

Роман Вилл. Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Чешский вратарь Роман Вилл высказался о ситуации со своим контрактом с челябинским «Трактором», выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает Isport.cz.

Игрок заявил о нежелании возвращаться в команду и выразил надежду, что ему не придется этого делать. «Рад, что моему агенту удалось договориться. У меня есть год, чтобы найти способ остаться за пределами КХЛ», — заявил Вилл.

В мае генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил о достигнутой договоренности с чешскими легионерами команды Виллом, Лукашем Седлаком и Томашем Гиком. Сообщалось, что они пропустят сезон-2022/2023 в КХЛ.

В марте двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал отъезд иностранных игроков из клубов КХЛ. Он призвал команды ориентироваться на российских молодых хоккеистов.

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