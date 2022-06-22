Вора в законе Циркача приговорили к восьми годам за положение в преступном мире

Вор в законе Циркач получил 8 лет за статус и влияние на криминальный мир Подмосковья

Московский областной суд вынес обвинительный приговор вору в законе Олегу Пирогову, известному в криминальном мире как Циркач. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель региональной прокуратуры Наталья Григорьева.

Мужчина признан виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Ему назначено наказание в виде восьми лет и трех месяцев колонии.

Суд установил, что 12 мая 2011 года Пирогов по прозвищу Циркач в московском ресторане был коронован — он подтвердил свою приверженность к преступному сообществу и его традициям в соответствии с воровскими понятиями. С того времени до 2021 года авторитет на территории Подмосковья отстаивал интересы организованной преступности и участвовала в разделе сфер влияния и распределении доходов.

Сложность в расследовании дела Циркача заключалась в том, что все свидетели находились в местах лишения свободы и отказывались давать на него показания, опасались его мести, уточнила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий. Тем не менее следователям удалось собрать убедительные доказательства против авторитета.

Пирогов долгое время скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июле 2020 года его задержали в Польше, откуда через год по запросу Генпрокуратуры России экстрадировали на родину.