Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Вора в законе Циркача приговорили к восьми годам за положение в преступном мире

Вор в законе Циркач получил 8 лет за статус и влияние на криминальный мир Подмосковья

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Московский областной суд вынес обвинительный приговор вору в законе Олегу Пирогову, известному в криминальном мире как Циркач. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель региональной прокуратуры Наталья Григорьева.

Мужчина признан виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Ему назначено наказание в виде восьми лет и трех месяцев колонии.

Суд установил, что 12 мая 2011 года Пирогов по прозвищу Циркач в московском ресторане был коронован — он подтвердил свою приверженность к преступному сообществу и его традициям в соответствии с воровскими понятиями. С того времени до 2021 года авторитет на территории Подмосковья отстаивал интересы организованной преступности и участвовала в разделе сфер влияния и распределении доходов.

Сложность в расследовании дела Циркача заключалась в том, что все свидетели находились в местах лишения свободы и отказывались давать на него показания, опасались его мести, уточнила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий. Тем не менее следователям удалось собрать убедительные доказательства против авторитета.

Пирогов долгое время скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июле 2020 года его задержали в Польше, откуда через год по запросу Генпрокуратуры России экстрадировали на родину.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Сокурова не выпустили из России в Финляндию
В России сочли блокаду Калининграда Литвой посягательством на суверенитет
В США поразили корабль зенитной ракетой
Алиханов удивился готовности Литвы лишиться электричества из России
Михаила Саакашвили назвали самой большой проблемой Грузии
Помощник Эрдогана назвал условия для принятия Швеции в НАТО
В Германии оценили прогресс переговоров по оборудованию для «Северного потока»
Россияне пожаловались на невозможность регистрации ввезенных из-за рубежа авто
Названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем
Вора в законе Циркача приговорили к восьми годам за положение в преступном мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.