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Спорт

Исмаилов оценил целесообразность возвращения Нурмагомедова в спорт

Магомед Исмаилов заявил, что Хабибу Нурмагомедову не нужно возвращаться в спорт
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов порассуждал о возможном возобновлении карьеры Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен низко оценил целесообразность такого решения. «Я считаю, что Хабибу не нужно возвращаться. Если ты уже сделал большой перерыв, ты не знаешь, как это может повернуться к тебе после возвращения», — заявил Исмаилов.

Россиянин также выразил сомнение, что Нурмагомедов решится на возвращение в спорт. По мнению Исмаилова, даже самый высокий гонорар не сможет его убедить сделать это.

8 июня глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт захотел провести бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона. «Надеюсь, они так разозлят друг друга, что я смогу заставить их драться», — заявил Уайт. Россиянин завершил карьеру после третьей защиты титула чемпиона организации в 2020 году.

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