Лавров пообещал содействовать в демаркации границы Армении и Азербайджана

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва поможет в демаркации границы Армении и Азербайджана

Москва готова содействовать работе Баку и Еревана по уточнению общей границы, имеет конкретные предложения на этот счет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, Россия может оказывать консультативные услуги для двух комиссий, которые были созданы обеими сторонами для делимитации и демаркации рубежей. Он также пообещал добиваться разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, отметив прогресс в этом направлении.

«У нас вырисовывается общее понимание, как решить задачу с организацией автомобильного передвижения максимально комфортным способом, чтобы не создавать искусственные препоны», — сказал Лавров, уточнив, что консультируется по этому вопросу с Арменией.

В свою очередь Алиев заявил, что Баку готов решать вопросы, связанные с установлением долгосрочного мира в Закавказье. Он выразил надежду, что эти усилия будут «позитивно восприняты» Ереваном.

Ранее в Азербайджане перечислили проблемы в нормализации отношений Баку и Еревана, среди которых упоминалось отстаивание Арменией особого статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).