Лавров прокомментировал создание Израилем и США «ближневосточного альянса ПВО»

Лавров: «ближневосточный альянс ПВО» Израиля и США противоречит возобновлению СВПД

Создание Израилем и США «ближневосточного альянса ПВО» противоречит задачам нормализации обстановки в регионе и восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это напрямую противоречит задачам нормализации обстановки в регионе. Это напрямую противоречит усилиям самих же США, если они, конечно, искренне заинтересованы возобновить в полном объеме действия СВПД. И безусловно, мы предпочитаем не такие конфликтные схемы», — прокомментировал дипломат.

По словам Лаврова, на сегодняшний день Вашингтон продвигает «конфликтные схемы» в любом регионе мира. «Возьмите их идею Индо-Тихоокеанского региона. Она прямо противопоставляется всем тем универсальным форматам, которые сложились в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР — прим. «Ленты.ру») за долгие годы», — заметил министр.

Глава МИД отметил, что все взаимодействие в АТР складывалось вокруг Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). «Это был действительно процесс, когда все интересы стран региона прежде всего и интересы их партнеров приводились к общему знаменателю. Вместо этого, разрушая все созданные под эгидой АСЕАН структуры, американцы продвигают конфликтные и разделительные форматы, не скрывая, что это нацелено на сдерживание КНР и изоляцию России», — заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что у стран, испытывающих на себе «негативное влияние эгоистичной линии США», имеется объективная необходимость преодолеть зависимость от «причуд и от капризов» Запада. По словам Лаврова, президент России Владимир Путин «ежедневно проводит по несколько совещаний, которые прежде всего касаются адаптации экономической и социальной сферы, банковской и финансовой сферы к тем реалиям, которые сейчас складываются в результате «эгоистичной и агрессивной политики запада».