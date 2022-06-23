Лавров заявил об отсутствии необходимости в новой «Большой восьмерке»

Глава МИД Лавров: России не нужна новая G8

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России не нужна новая «Большая восьмерка». Такую позицию он высказал в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии, передает РИА Новости.

Комментируя инициативу о создании новой G8 без США, Германии и Франции Лавров указал, что России не нужна подобная организация. При этом, отметил он, у России есть уже структуры, прежде всего на евразийском пространстве. «ЕАЭС активно продвигает вместе с КНР интеграционные процессы, гармонизируя китайский проект "Один пояс – один путь" с планами евразийской интеграции», — напомнил министр.

Кроме того, по словам Лаврова, существует Шанхайская организация сотрудничества и процессы, проходящие на пространстве СНГ, ОДКБ и Союзного государства России и Белоруссии. Отдельно глава российской дипломатии обратил внимание на БРИКС, которое «все больше полагается не на западные методы ведения дел, не на западные правила, а на более справедливые методы, которые не будут ставить в зависимость любые процессы, скажем, от доминирующей роли доллара или какой-либо другой валюты».

28 апреля Лавров сообщил, что Россия отказалась участвовать во встрече «Большой семерки» (G7). По его словам, формат G8 с участием Москвы не состоится, потому что он устарел. Лавров считает, что сомнения других участников относительно того, стоит ли звать Россию, — это пропаганда. «Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой "восьмерки" уже не будет, это вчерашний день», — пояснил министр.

В июле 2020-го пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также говорил, что Россия не стремится вернуться в переговоры по G7. По его словам, Москва удовлетворена работой саммита «Большой двадцатки» (G20), так как этот формат лучше отвечает современным реалиям.