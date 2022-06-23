Российский шахматист Непомнящий остался лидером турнира претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл поляка и остался лидером турнира претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду в шестом туре на турнире претендентов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 23 июня, в Мадриде. Россиянин играл белыми фигурами, а его соперник сдался на 35-м ходу. Это победа стала для Непомнящего третьей на турнире.

После шести туров в активе россиянина 4,5 очка, он остался лидером турнира. За ним располагается американец Фабиано Каруана с четырьмя баллами. Нескольких гроссмейстеров набрали по три очка.

Непомнящий выступает на турнире, который завершится 5 июля, в качестве нейтрального спортсмена. Победитель соревнований получит право побороться за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

В декабре прошлого года Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.