Темп индексации пенсий в России оценили
Индексация пенсий на 6,8 процента относительно официальной инфляции кажется достаточно небольшой, однако стоит учитывать не однократную компенсацию, а серию шагов по пересмотру уровня пенсий. Своим мнением с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Ранее Министерство труда России предложило индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 6,8 процента в ближайшие три года. Соответствующий проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов также подготовил Пенсионный фонд (ПФР).
Много или мало
Экономист напомнил, что 1 июня была проведена промежуточная индексация на 10 процентов. «Не исключено еще, что там есть дополнение о том, что, если Пенсионный фонд по результатам своей финансовой деятельности на рынке выйдет с какой-то прибылью, то будет еще какая-то прибавка к пенсии. И учитывая, что кабинет министров сейчас изменил законодательство в сторону того, что он может принимать какие-то меры по внеочередной индексации, в случае если повышенная инфляция, мы можем считать, что увеличение пенсий идет в одном темпе с инфляцией», — высказался Беляев.
Проблема не в инфляции
Конечно, энтузиазма 6,8 процента у населения не вызывает. Но тут проблема не столько в индексации, хотя и в индексации тоже, а в том, что изначально базовый уровень пенсии, который мы индексируем, сам по себе не очень высок. И индексация по низкой базе тоже дает не очень большое приращение, которое людьми не очень ощущается
По правилам международной организации труда считается, что нормальная пенсия составляет 40 процентов от среднего заработка, а в России средняя пенсия – 30 процентов, сообщил он. «В десятых долях процента этот уровень даже понизится, потому что считается, что темп роста заработной платы будет опережать темп роста индексации пенсии», — подчеркнул специалист.
Тем не менее, по словам Беляева, государство предпринимает достаточно серьезные и регулярные шаги по индексации пенсий для того, чтобы они не теряли свою покупательную способность. Также не стоит забывать, что любое государство действует в рамках тех ресурсов, которыми оно располагает, подытожил он.
Ранее в Министерстве экономического развития РФ сообщали, что инфляция в стране с 11 по 17 июня замедлилась до 16,42 процентов в годовом выражении против 16,69 процентов неделей ранее.