Темп индексации пенсий в России оценили

Экономист Беляев заявил, что пенсия в России не дотягивает до международных стандартов

Индексация пенсий на 6,8 процента относительно официальной инфляции кажется достаточно небольшой, однако стоит учитывать не однократную компенсацию, а серию шагов по пересмотру уровня пенсий. Своим мнением с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее Министерство труда России предложило индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 6,8 процента в ближайшие три года. Соответствующий проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов также подготовил Пенсионный фонд (ПФР).

Много или мало

Экономист напомнил, что 1 июня была проведена промежуточная индексация на 10 процентов. «Не исключено еще, что там есть дополнение о том, что, если Пенсионный фонд по результатам своей финансовой деятельности на рынке выйдет с какой-то прибылью, то будет еще какая-то прибавка к пенсии. И учитывая, что кабинет министров сейчас изменил законодательство в сторону того, что он может принимать какие-то меры по внеочередной индексации, в случае если повышенная инфляция, мы можем считать, что увеличение пенсий идет в одном темпе с инфляцией», — высказался Беляев.

Проблема не в инфляции

Конечно, энтузиазма 6,8 процента у населения не вызывает. Но тут проблема не столько в индексации, хотя и в индексации тоже, а в том, что изначально базовый уровень пенсии, который мы индексируем, сам по себе не очень высок. И индексация по низкой базе тоже дает не очень большое приращение, которое людьми не очень ощущается Михаил Беляев экономист

По правилам международной организации труда считается, что нормальная пенсия составляет 40 процентов от среднего заработка, а в России средняя пенсия – 30 процентов, сообщил он. «В десятых долях процента этот уровень даже понизится, потому что считается, что темп роста заработной платы будет опережать темп роста индексации пенсии», — подчеркнул специалист.

Тем не менее, по словам Беляева, государство предпринимает достаточно серьезные и регулярные шаги по индексации пенсий для того, чтобы они не теряли свою покупательную способность. Также не стоит забывать, что любое государство действует в рамках тех ресурсов, которыми оно располагает, подытожил он.

Ранее в Министерстве экономического развития РФ сообщали, что инфляция в стране с 11 по 17 июня замедлилась до 16,42 процентов в годовом выражении против 16,69 процентов неделей ранее.