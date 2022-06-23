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Пенсионеров по ошибке высадили с рейса и оставили в аэропорту без вещей

Летевших в Лондон пенсионеров по ошибке высадили с рейса вооруженные сотрудники полиции

Британских пенсионеров по ошибке высадили с рейса Air Canada и оставили в аэропорту Монреаля без вещей. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как отмечает издание, 71-летнего Ричарда Брейли и его 66-летнюю жену Патрисию вывели из самолета вооруженные сотрудники полиции. Вместе с ними на выход отправили еще 25 пассажиров, включая беременную женщину.

«Мы были в полнейшем шоке: нас выкинули из самолета, хотя мы не сделали ничего плохого», — пожаловались британцы.

Причину, по которой их не допустили до полета, путешественникам так и не назвали. По словам сотрудников авиакомпании, вероятно, пенсионеры «были пьяны или сидели без масок». При этом туристы настаивают, что они не употребляли алкогольных напитков, к тому же соблюдали все антиковидные меры.

В итоге супругам пришлось провести ночь в аэропорту, поскольку они не смогли найти номер в гостинице, а авиакомпания не предоставила им жилье. На следующий день пенсионеры все-таки улетели в Лондон: их сын купил билет на другой рейс за 1,3 тысячи фунтов стерлингов (85 тысяч рублей).

По сведениям издания, позже авиакомпания Air Canada признала, что высадила пассажиров по ошибке. В заявлении, опубликованном перевозчиком, говорится, что в настоящее время расследуются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что лоукостер EasyJet продал пассажиркам билеты на несуществующие места в 26-м ряду, хотя в самолете всего 25 рядов. Туристки также пожаловались на то, что члены экипажа даже не попытались им помочь.

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Ксения Жарова
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