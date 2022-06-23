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Россияне съедят рекордное количество чистого сахара

НРА: потребление чистого сахара на душу населения составит рекордные 15 кг в 2022 году

Фото: Jason / Unsplash

Потребление чистого сахара (без учета кондитерских изделий, меда и варенья) может составить 17,5-18 килограммов на человека по итогам года. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства НРА «Dolce Vita: сахарная отрасль России в 2022 году», передает РБК.

Такой показатель может стать рекордным как минимум с 2015 года. В 2021 году потребление чистого сахара на душу населения не превышало 14-15 килограммов. Это показатель увеличится, по прогнозу, на 20-25 процентов. Россияне съедят рекордное количество сахара, поскольку на него наблюдался ажиотажный спрос в марте, отметили эксперты.

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По прогнозам, потребление сахара с учетом кондитерских изделий будет около 32 килограммов по итогам 2022 года. Сахара в России едят больше медицинской нормы. Рекомендованная Минздравом норма — 24 килограмма на человека в год (включая все сахаросодержащие продукты).

В Москве едят меньше сахара, чем в других регионах. Эксперты объясняют это большим количеством гастрономических развлечений и стремлением жителей к здоровому образу жизни. Потребление этого продукта в сельской местности на душу населения обычно на 4-6 килограммов больше, чем в городах.

В России различные варенья и заготовки из ягод делают около 30 процентов трудоспособного населения страны, рассказал президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков. Доходы у людей не растут, поэтому заготовок в этом году будут делать больше, ожидает он.

В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России в связи с резким повышением цен и сокращением количества товара в торговых сетях.

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Платон Щукин
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