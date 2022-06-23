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Экономист назвал плюсы и минусы отрицательной ставки по валютным вкладам

Экономист Марголин рассказал о неоднозначных последствиях отрицательной ставки по вкладам

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Банкам нужно хорошо подумать, прежде чем устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады для юридических лиц, так как это может привести к серьезным последствиям, высказал опасения в разговоре с «Лентой.ру» заслуженный экономист РФ, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

Ранее правительство поддержало законопроект, разрешающий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады для юридических лиц, в том числе по действующим договорам.

Прежде чем вводить такие ставки, надо ответить на ряд вопросов, считает экономист. Например, не приведет ли эта мера к оттоку денег из банка, поскольку клиенты подумают, что вместо получения дохода, пусть и небольшого, их заставляют платить за хранение денег по аналогии с физическими лицами, арендующими банковскую ячейку.

Конечно, смысл законопроекта, по словам Марголина, в том, чтобы держатели валюты от нее избавлялись и вкладывали деньги в развитие. «Но не приведет ли это к дальнейшему укреплению рубля? Если на рынке появится дополнительная валюта и спрос на рубли, то рубль укрепится. По имеющимся авторитетным оценкам, прозвучавшим на Питерском форуме, для экономики комфортный курс составляет 70-80 рублей за доллар, а не такой, как сейчас. По сути, сегодня мы от экспортных продаж не получаем достаточно денег в бюджет, и принимать меры, которые потенциально могут еще укрепить рубль надо с очень большой осторожностью. Думаю, что рассматривая выбор "вводить или не вводить отрицательную ставку", есть смысл вспомнить старую народную мудрость "семь раз отмерь, один раз отрежь"», — заключил Марголин.

В Центробанке выступили против введения отрицательной ставки, но в то же время глава регулятора Эльвира Набиуллина признала, что понимает причины, по которым банкам пришлось действовать таким образом.

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Екатерина Смирная
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