В арктическом районе Якутии запустили крупнейшую солнечную станцию Заполярья

В Верхоянском районе Якутии ввели в работу современный гибридный энергокомплекс

В городе Верхоянск Верхоянского района Якутии ввели в работу современный гибридный энергокомплекс. Объект позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, значительно сократить использование дорогостоящего органического топлива, тем самым сэкономить бюджет и снизить количество выбросов в атмосферу. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства региона.

В режиме видеосвязи в открытии энергокомплекса приняли участие глава Республики Саха Айсен Николаев и член правления, первый заместитель генерального директора РусГидро Роман Бердников. Также присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, который в эти дни находится с рабочим визитом в городе Якутске.

«Мы высоко ценим комплексный поход в развитии возобновляемой альтернативной энергетики. Я хотел бы выразить большую признательность Правительству России и компании "Русгидро" за вклад в реализацию совместного проекта. Верхоянск - одно из самых холодных мест северного полушария. Безусловно, стабильное и надежное энергообеспечение имеет определяющее значение. Уверен, что сегодняшний запуск гибридного энергокомплекса станет новым импульсом для развития Верхоянского района и в целом Арктики», - сказал Айсен Николаев.

Мощность введенного энергокомплекса составляет 3,7 мегаватта. Он состоит из высокоэффективной дизельной электростанции, ВИЭ-генерации (солнечных панелей) и системы аккумулирования энергии.

По словам Романа Бердникова, благодаря применению ВИЭ-электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов использование дизельного топлива сократится на 30 процентов, что будет иметь положительный экономический и экологический эффект.

Подрядчиком энергокомплекса выступила татарстанская компания «Группа ЭНЭЛТ». Организация участвует и в реализации других энергопроектов РусГидро на территории Якутии.

Между правительством республики и компанией «РусГидро» подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках чего запланирована реализация 6 пилотных проектов по модернизации дизельной генерации с использованием ВИЭ-генерации.

Гибридный энергокомплекс в Верхоянске - это второй пилотный проект. Первым стал энергокомплекс в Табалахе Верхоянского района, введенный 2 сентября 2021 года на Восточном экономическом форуме.

До конца текущего года планируется завершение строительства остальных четырех станций в Момском районе.

В целом РусГидро планирует создать автономные энергокомплексы с использованием ВИЭ в 79 населенных пунктах: 72 в Якутии и 7 на Камчатке. Общая мощность дизельных электростанций, планируемых к вводу в рамках проекта, превысит 90 МВт, мощность ВИЭ-электростанций составит около 30 мегаватт. Ввод новых объектов запланирован до 2024 года.

