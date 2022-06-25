Отказавшийся возвращаться в «Локомотив» чешский игрок нашел новую команду

Чешский нападающий «Локомотива» Кухта перешел на правах аренды в «Спарту»

Нападающий «Локомотива» и сборной Чехии по футболу Ян Кухта покинул московский клуб и нашел новую команду. Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

25-летний форвард на правах аренды перешел в пражскую «Спарту». У чешского клуба будет приоритетное право выкупа Кухты. «Локомотив» поблагодарил нападающего и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

24 июня стало известно, что Кухта отказался возвращаться в Москву. В «Локомотиве» объяснили решение игрока семейными обстоятельствами, отметив, что в нем отсутствуют политические мотивы.

Кухта перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. Нападающий провел за команду десять матчей и отметился тремя забитыми мячами.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге. Опция действует до июня следующего года.