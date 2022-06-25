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Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по транзиту в Калининград

Президент Литвы Науседа выступил против компромисса с Россией по транзиту в Калининград
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Paulius Peleckis/ Globallookpress.com

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против компромисса с Россией по вопросу транзита в Калининград. Об этом сообщает РБК со ссылкой на социальные сети политика.

«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», — подчеркнул глава государства.

Науседа добавил, что уже обсудил этот вопрос с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Он указал, что Вильнюс должен и будет следовать санкциям Европейского союза (ЕС).

По словам президента, правительство Литвы должно срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы соблюдение рестрикций против России не наносило ущерба интересам страны и международным отношениями, но было болезненным для Москвы.

Ранее «Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Ограничения коснулись почти половины всей номенклатуры грузов, в том числе стройматериалов и металлов. МИД России потребовал эти ограничения отменить.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия уточнит вопрос ограничения транзита санкционных товаров в Калининградскую область и вскоре даст подробные разъяснения на этот счет.

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Марина Совина
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