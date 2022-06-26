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Франция завершила эксплуатацию истребителей Mirage 2000C и не отдала их Украине

The Drive: Франция завершила эксплуатацию истребителей Mirage 2000C и не отдала их Украине

Фото: hb / U.S. Air Force photo by Greg L. HB / SV / Reuters

Франция завершила экспплуатацию истребителей четвертого поколения Mirage 2000C и не стала передавать их Украине. Об этом пишет The Drive.

«Пользуясь высочайшим уважением многих пилотов, Mirage 2000C официально закончил свою службу в последней эскадрилье во Франции, поскольку авиация движется к флоту истребителей, в котором доминируют более современные и универсальные Rafale», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что авиагруппа «Иль-де-Франс», которая последней в Воздушно-космических силах Франции располагала Mirage 2000C, в 2024 году получит истребители Rafale.

Согласно The Drive, вышедшие из эксплуатации французские самолеты могли бы пригодиться Украине, однако «поддержание операций Mirage 2000C — это нечто большее, чем просто пожертвование оборудования».

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В июне обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн заявил, что защитой от якобы возможного вторжения России в Прибалтику станут тяжелая бронетехника и истребители пятого поколения.

В декабре 2021 года в издании 19FortyFive написали, что Россия якобы находится в панике из-за истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, прибывших в Европу из США на фоне ситуации с Украиной.

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Иван Потапов
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