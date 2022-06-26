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Стало известно о неготовности США и НАТО к длительному конфликту

Asian Times: США и НАТО не готовы к длительному конфликту из-за истощения запасов оружия

Фото: Unsplash.com

Стало известно о неготовности США и НАТО к длительному конфликту. Как сообщило издание из Гонконга Asian Times, они могут участвовать только в краткосрочных военных действиях из-за истощения запасов оружия.

Отмечается, что эти обстоятельства могут способствовать скорейшему разрешению ситуации на Украине, поскольку оказывать поддержку вооружениями в том же темпе в случае затянувшегося противостояния будет невозможно.

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Издание приводит заявление начальника Штаба обороны Великобритании адмирала Тони Радакина о том, что у Запада не хватает производственных мощностей для восполнения запасов оружия вследствие интенсивных поставок Киеву. При этом авторы статьи указывают, что темпы снабжения вооружениями напрямую влияют на боеспособность украинских военных.

В материале также указывается опасность выхода конфликта на границу с Россией. В этом случае НАТО придется воевать на большой территории с малым количеством вооружений. Сообщается, что на Западе нет признаков того, что с этим дефицитом будет покончено в ближайшие годы.

Кроме того, пишет Asian Times, в случае начала боевых действия Китая на Тайване США уже не смогут вооружить остров, в том числе гаубицами, поскольку они были отданы Украине.

Ранее американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц рассказал о том, что Вашингтон решился на новую холодную войну против России и Китая и предрек США поражение в данном противостоянии в том случае, если власти не смогут сперва навести порядок хотя бы в своей же стране.

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Марина Совина
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