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В Кремле опровергли предположения о подготовке экстренного заявления Путина

Песков опроверг предположения о подготовке экстренного заявления Путина из Кремля
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что российский лидер Владимир Путин готовится сделать некое экстренное заявление из Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что с этой целью глава государства прибыл в Кремль в субботу вечером.

«Нет. Это не так», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать подобные сообщения.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что Путин пока не планирует проводить встречу с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам Пескова, главы российских регионов, министерства и вице-премьеры работают с республиками Донбасса.

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Марина Совина
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