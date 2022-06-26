В Кремле опровергли предположения о подготовке экстренного заявления Путина

Песков опроверг предположения о подготовке экстренного заявления Путина из Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что российский лидер Владимир Путин готовится сделать некое экстренное заявление из Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что с этой целью глава государства прибыл в Кремль в субботу вечером.

«Нет. Это не так», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать подобные сообщения.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что Путин пока не планирует проводить встречу с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам Пескова, главы российских регионов, министерства и вице-премьеры работают с республиками Донбасса.