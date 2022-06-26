Японские ученые представили подтверждающие существование НЛО данные

Японские ученые представили более 450 свидетельств существования инопланетян

Японские ученые обнародовали свидетельства, которые якобы подтверждают существование НЛО, пишет газета Yomiuri Shimbun.

Специалисты частного Института исследований неопознанных летающих объектов, расположенного в Фукусиме, представили более 450 поступивших к ним свидетельств, говорящих о существовании инопланетян. По словам ученых, в их распоряжении оказались не менее 125 фотографий и 24 видеозаписей, на которых запечатлены НЛО.

На опубликованных снимках видны объекты, напоминающие по своей форме летающие тарелки, которые известны многим по фильмам про инопланетян. По словам главы исследовательской структуры Такэхару Миками, все материалы были проверены на предмет возможных фальсификаций с помощью специальных компьютерных программ.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что во Вселенной может существовать развитая жизнь, которая по уровню своего развития превосходит человеческую цивилизацию. По его словам, специалисты Российской академии наук (РАН) уже давно занимаются изучением явлений, связанных с НЛО.