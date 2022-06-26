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Трамп оценил отмену права на аборты в США

Экс-президент США Трамп назвал «победой жизни» отмену права на аборты в стране
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Верховного суда страны, который отменил федеральные гарантии права на аборты. Слова политика приводит ТАСС.

На митинге своих сторонников в штате Иллинойс Трамп оценил отмену права на аборты в США и назвал это решение «победой жизни». «Суд объявил победу конституции, победу верховенства права, но что важнее всего — победу жизни», — подчеркнул он.

Экс-президент отметил, что «благодаря мужеству Верховного суда эта вызывающая разногласия проблема будет решаться отдельными штатами и американским народом». «Так надо было сделать давным-давно», --заключил он.

24 июня Верховный суд США отменил постановление о правах на аборт. В частности, утратило силу постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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