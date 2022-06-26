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Захарова задалась вопросом о взаимоотношениях ЕС и Литвы

Захарова задалась вопросом о возможностях Литвы диктовать Евросоюзу свои правила

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы Литвы отказаться от компромисса по транзиту в Калининград. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат задалась вопросом, как Вильнюс планирует наложить вето на решение Еврокомиссии разрешить неограниченный транзит российских товаров через территорию Евросоюза. «Так это санкции ЕС, которым должна подчиниться Литва, или Литва диктует ЕС свои правила? Хотя бы на этот, один единственный вопрос Брюссель может нормально ответить? Четко, внятно, без американского суфлера», — отметила она.

26 июня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что о коридорах транзита из России в Калининград не может идти речи, страна намерена соблюдать введенные Европейским союзом санкции.

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза. Ограничения коснулись почти половины всей номенклатуры грузов, в том числе стройматериалов и металлов.

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Марина Совина
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