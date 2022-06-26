Тренеры «Легии» осудили отстранение игрока от сборной из-за выступлений в России

Тренер Вукович назвал отстраненного от сборной Польши футболиста Рыбуса хорошим человеком

Бывшие тренеры польской «Легии» Александар Вукович и Яцек Магьера осудили отстранение защитника сборной Польши Мацея Рыбуса от чемпионата мира по футболу 2022 года из-за выступлений за московский «Спартак». Их слова приводит Sport.pl

«Всем, кто критикует Рыбуса за то, что он остался в России, я рекомендую больше спокойствия и здравого смысла. Мацей всегда был хорошим человеком», — заявил Вукович. Магьера добавил, что у Рыбуса счастливая интернациональная семья, поэтому, по его мнению, в Польше должны были понять его решение. «Я поддерживаю его всем сердцем. Он должен преуспеть не только на поле, но и в жизни», — подчеркнул тренер.

Об отстранении Рыбуса от выступлений за сборную Польши из-за перехода в российский клуб стало известно 20 июня. Футболист не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды, а также пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

Рыбус перешел из «Локомотива» в «Спартак» 11 июня. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Он провел за сборную Польши 66 матчей. На счету защитника два гола и 14 результативных передач. В начале карьеры защитник пять сезонов выступал за «Легию».