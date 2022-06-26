Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Локомотив М
2:1
2-й тайм
live
Велес
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 6-й матч
Рубин
28 июня
16:00 (Мск)
Крылья Советов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Краснодар
28 июня
19:00 (Мск)
Ростов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
29 июня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок PARI Премьер
Спорт

Тренеры «Легии» осудили отстранение игрока от сборной из-за выступлений в России

Тренер Вукович назвал отстраненного от сборной Польши футболиста Рыбуса хорошим человеком

Фото: Maksim Konstantinov / Globalloballookpress.com

Бывшие тренеры польской «Легии» Александар Вукович и Яцек Магьера осудили отстранение защитника сборной Польши Мацея Рыбуса от чемпионата мира по футболу 2022 года из-за выступлений за московский «Спартак». Их слова приводит Sport.pl

«Всем, кто критикует Рыбуса за то, что он остался в России, я рекомендую больше спокойствия и здравого смысла. Мацей всегда был хорошим человеком», — заявил Вукович. Магьера добавил, что у Рыбуса счастливая интернациональная семья, поэтому, по его мнению, в Польше должны были понять его решение. «Я поддерживаю его всем сердцем. Он должен преуспеть не только на поле, но и в жизни», — подчеркнул тренер.

Об отстранении Рыбуса от выступлений за сборную Польши из-за перехода в российский клуб стало известно 20 июня. Футболист не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды, а также пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

Рыбус перешел из «Локомотива» в «Спартак» 11 июня. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Он провел за сборную Польши 66 матчей. На счету защитника два гола и 14 результативных передач. В начале карьеры защитник пять сезонов выступал за «Легию».

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
С комбината «Азот» в Северодонецке эвакуированы 250 человек вместе с детьми
Украина попросила лидеров G7 выделить Киеву тяжелое вооружение
Москвичам спрогнозировали небольшое похолодание на неделе
Тренеры «Легии» осудили отстранение игрока от сборной из-за выступлений в России
Врач перечислила симптомы сердечной недостаточности
В Эстонии оценили отказ от импорта из России и Белоруссии в 860 миллионов евро
Неизвестные взорвали машину чиновницы в Каховке
Шольц заявил о совместной с США работе по оказанию помощи Украине
Против врачей возбудили дело из-за смерти Юрия Шатунова
Выпускник сделал предложение возлюбленной на Красной площади и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.