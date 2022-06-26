Сенатор предупредил Германию о разрушении экономики

Сенатор Пушков объяснил подорожание газа в ФРГ планами отказаться от российского газа

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера о риске подорожания газа в стране. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Пушков объяснил рост цен на голубое топливо в Германии ее планами отказаться от российского газа. Он также предупредил власти страны о возможном разрушении экономики.

«В Германии упорно добивались сокращения "зависимости" от российского газа. То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости. Цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели и эксперты, — разрушение германской экономики», — заявил политик.

24 июня глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предупредил о трехкратном росте потребительских цен на газ. Он отметил, что с начала сокращения поставок российского газа на прошлой неделе цены на топливо увеличились на 50 процентов.