Захарова посоветовала Лондону обращаться за информацией о наемниках к посольству Украины

Власти Великобритании должны потребовать от посольства Украины в Лондоне дать разъяснения о вербовке подданных Соединенного Королевства для участия в боевых действия на Украине, прежде чем угрожать России. Такой совет Лондону дала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«А они задавались вопросом, какое количество заявок получило посольство Украины в Лондоне на вербовку наемников, среди так называемых добровольцев из числа британцев? Может быть, они бы поинтересовались, какое количество подданных они оформили туда? Нет, не интересовались? А пусть поинтересуются», — сказала она в эфире передачи «Воскресный вечер».

Дипломат заметила, что в ответ на вопрос Москвы западные страны сообщили, что украинские дипмиссии занимаются нормальной работой. Захарова допустила, что под нормальной работой они имели в виду именно вербовку западных граждан. «Ведь вы же сами этому способствовали», — резюмировала она.

25 июня Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников. Если она состоится, премьер-министр страны Борис Джонсон может пойти «ва-банк», в результате чего «эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал 28-летнего Эйдена Аслина, его 48-летнего соотечественника Шона Пиннера и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и совершении преступления группой лиц. Их приговорили к смертной казни.