СК сообщил о застреленном украинским военным за поездку в Крым мариупольце

СК РФ сообщил, что военный ВСУ Катранич застрелил мариупольца за поездку в Крым

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич застрелил жителя Мариуполя за поездку в Крым в 2018 году. Об этом сообщили военные следователи Следственного комитета России, передает ТАСС.

В СК РФ отметили, что мариуполец проходил мимо укрепленного района на территории автоматической телефонной станции АТС-24. Его остановили украинский военный, он увидел в паспорте отметку о пересечении границы с Российской Федерацией в Крыму, после чего завел в подвал и застрелил.

«Стоит отметить, что руки у погибшего стянуты строительными хомутами за спиной. После этого он отдал приказ избавиться от тела», — заявили следователи.

Тело погибшего местного жителя обнаружили сотрудники Следственного комитета на территории телефонной станции. Катранич дал признательные показания, о происшествии также сообщил свидетель.

Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

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