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Зеленского обвинили в торговле украинским зерном

Сенатор Ковитиди обвинила президента Украины Зеленского в торговле зерном
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что власти Украины преступно обращаются с запасами зерна в стране, сообщает ТАСС.

По мнению Ковитиди, Украина под руководством президента страны Владимира Зеленского отправляет крупные партии зерна за границу, чтобы получить дополнительную финансовую помощь Запада. Она обвинила власти страны в халатности по отношению к продовольственной безопасности граждан и в торговле зерном.

«Отправляя зерно с Украины за рубеж, украинская власть совершает преступление против своего народа. Преступный поджог зернохранилища в Мариупольском морском порту, приведший к уничтожению значительной части зернового запаса, не единичный факт проявления антинародного курса преступного режима президента Украины Владимира Зеленского», — подчеркнула политик.

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Сенатор добавила, что Киев осознает риски вывоза крупных партий зерна за рубеж, ведь эти действия опасны для внутреннего потребительского рынка.

«Зерно стало для режима Зеленского предметом политического торга. Создавая искусственный дефицит зерна с целью получения дополнительной финансовой помощи коллективного Запада, украинская власть, жертвуя населением Украины, создает дополнительный искусственный источник напряжения», — заключила Ковитиди.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране ожидается хороший урожай зерна. Мировые рынки смогут получить поставки в объеме 50 миллионов тонн, обещал российский лидер.

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Марина Совина
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