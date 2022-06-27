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Песков не видел обсуждаемое лидерами G7 фото Путина на коне

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что не видел знаменитое фото президента на коне

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел знаменитое фото Владимира Путина на коне, которое активно обсуждали лидеры стран Группы семи (G7) в ходе саммита. Его слова приводят журналисты кремлевского пула РИА Новости.

При этом представитель Кремля заявил, что за самим саммитом в России внимательно следят.

26 июня главы G7 вспомнили российского лидера за обеденным столом. Готовясь сделать совместное фото, премьер Великобритании Борис Джонсон спросил остальных, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть круче Путина.

Пользователи сети в ответ высмеяли лидеров G7. В частности, один из юзеров задался вопросом, обсуждаются ли вообще на саммите «Большой семерки» более серьезные вещи.

Российский президент во время отдыха в республике Тыва в августе 2009 года был сфотографирован обнаженным по пояс верхом на лошади.

Саммит «Большой семерки» под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии с участием лидеров Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии.

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Алина Гончарова
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