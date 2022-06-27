Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров заявил об уничтожении самых опасных бойцов ВСУ в Мариуполе

Глава Чечни Кадыров заявил об уничтожении самых опасных бойцов ВСУ в Мариуполе

Фото: Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе были уничтожены самые опасные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Telegram-канале.

Ранее глава республики рассказал о создании военных батальонов «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» с «внушительным количеством личного состава» в Чечне. По его словам, желание сформировать новые батальоны вызвано «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона».

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
На обочине войны. Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
На обочине войны.Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
6 июня 2022

Кроме того, Кадыров заявил, что с предприятия Азот, которое находится в Северодонецке, освободили всех мирных жителей. Он добавил, что вся территория к востоку от реки Северный Донец находится под контролем Вооруженных сил России и их союзников.

Также глава Чечни показал видеозапись с украинским военным, который перешел на сторону России и передал бойцам вооружение и боеприпасы. Кадыров уточнил, что украинец отказался выполнять приказы своего командования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Германии заподозрили Путина в попытке создать Западу новую ловушку
В России оценили шансы осужденной в Белоруссии Сапеги на помилование
В Госдуме назвали цель заявлений о дефолте в России
В Совфеде назвали причину заявлений США о дефолте России
Российскому школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты
Российский турист погиб в Аланье в ДТП
Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин в России
Известная актриса раскритиковал отъезд артистов и назвала его «галковщиной»
Пленный украинский солдат пожаловался на бросивших его командиров
Кадыров заявил об уничтожении самых опасных бойцов ВСУ в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.