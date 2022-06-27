Кадыров заявил об уничтожении самых опасных бойцов ВСУ в Мариуполе

Глава Чечни Кадыров заявил об уничтожении самых опасных бойцов ВСУ в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе были уничтожены самые опасные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Telegram-канале.

Ранее глава республики рассказал о создании военных батальонов «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» с «внушительным количеством личного состава» в Чечне. По его словам, желание сформировать новые батальоны вызвано «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона».

Кроме того, Кадыров заявил, что с предприятия Азот, которое находится в Северодонецке, освободили всех мирных жителей. Он добавил, что вся территория к востоку от реки Северный Донец находится под контролем Вооруженных сил России и их союзников.

Также глава Чечни показал видеозапись с украинским военным, который перешел на сторону России и передал бойцам вооружение и боеприпасы. Кадыров уточнил, что украинец отказался выполнять приказы своего командования.