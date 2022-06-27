Олимпийский чемпион ответил призвавшим запретить Овечкину въезд в США фанатам

Александр Кожевников заявил, что в США хоккеиста Овечкина могут ненавидеть только подонки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил американским болельщикам, призвавшим наложить санкции на российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина из-за его участия в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» в Москве. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Овечкина в США могут ненавидеть только подонки. Он сделал для клуба все, он в НХЛ просто не может быть "плохим". Но все равно находятся негодяи, которые его поливают грязью», — заявил Кожевников. Он посчитал, что недовольные завидуют его физической форме и умению проявить себя в любом виде спорта.

25 июня Овечкин выступил за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», который завершился со счетом 5:0. Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте встречи с передачи нападающего Федора Смолова. После этого североамериканские пользователи посчитали, что Овечкину стоит запретить въезд в США.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.