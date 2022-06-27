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Спорт

Олимпийский чемпион ответил призвавшим запретить Овечкину въезд в США фанатам

Александр Кожевников заявил, что в США хоккеиста Овечкина могут ненавидеть только подонки
Александр Кожевников

Александр Кожевников. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил американским болельщикам, призвавшим наложить санкции на российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина из-за его участия в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» в Москве. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Овечкина в США могут ненавидеть только подонки. Он сделал для клуба все, он в НХЛ просто не может быть "плохим". Но все равно находятся негодяи, которые его поливают грязью», — заявил Кожевников. Он посчитал, что недовольные завидуют его физической форме и умению проявить себя в любом виде спорта.

25 июня Овечкин выступил за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», который завершился со счетом 5:0. Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте встречи с передачи нападающего Федора Смолова. После этого североамериканские пользователи посчитали, что Овечкину стоит запретить въезд в США.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
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