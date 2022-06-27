Выход Украины из соглашений по ядерной безопасности сочли формальным

Специалист по энергетике Кондратьев: Киев не соблюдал соглашения о ядерной безопасности

Соглашения с Россией не могли обеспечить ядерную безопасность на территории Украины — страна и так их не соблюдала, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. Он добавил, что выход Украины из договоренностей можно считать формальным.

Власти Украины объявили о выходе из двух соглашений с Россией, касающихся сферы ядерной безопасности. Об этом на своем сайте сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Так, Киев прекращает действие соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности страны и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности. Также Украина выходит из договора об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Формализм

«Сейчас достаточно сложно сказать, на что именно повлияет выход Украины из соглашений, — заметил Кондратьев. — В последние годы страна и так не передавала большой объем информации по ядерным объектам России, предприняла очень много усилий для того, чтобы перейти из московского отделения МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) в парижское. Так что в целом соглашения и так не соблюдались».

Эксперт уверен, что выход из соглашений окажет весьма ограниченный эффект и с практической точки зрения: Украина давно не предоставляла никакой значимой информации, российские ядерные объекты, в свою очередь, мало от нее зависят.

«Если мы говорим про базовые принципы, то важно, чтобы Украина в первую очередь соблюдала именно международные договоренности и обязательства перед МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия и материалов. Ведь в последние месяцы, даже по заявлениям МАГАТЭ, обращение с такими материалами оставляло желать лучшего», — сказал специалист.

В апреле стало известно, что Украина вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники. Документ был подписан 8 февраля 1995 года. Соглашение предусматривало в том числе поставки предприятиям ракетно-космических отраслей Украины и России оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения.