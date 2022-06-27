Лукашенко нашел в России вторую «нефть»

Лукашенко назвал лесные ресурсы второй «нефтью» России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с самарским губернатором Дмитрием Азаровым заявил, что лесные ресурсы по сути являются для России второй «нефтью», поэтому следует производить больше лесозаготовительного оборудования. Подробности встречи приводятся на сайте главы государства.

По словам Лукашенко, такую технику Россия могла бы заказать в Белоруссии, но для увеличения выпуска необходимо 200-250 миллионов долларов. Путин, утверждает глава Белоруссии, идею оценил и согласился, что ее надо продвигать. В настоящее время процесс должны запустить правительства обеих стран.

В общей сложности в Белоруссии в рамках совместной с Россией программы импортозамещения намечены к реализации 15 процентов. На них Москва согласилась выделить 1,5 миллиарда долларов, в том числе в этом списке есть проекты, в рамках которых белорусские товары пойдут на внешние рынки.

Лукашенко предупредил, что, если не начать немедленную реализацию многочисленных проектов по развитию экономики, в странах начнет расти внутреннее недовольство людей, так что в итоге все закончится тем же, чем в Советском Союзе.

Ранее сообщалось, что поставки российских пиломатериалов за рубеж в первые пять месяцев года выросли на 10 процентов, до 11,2 миллиона кубометров. Большая часть пришлась на доски, брус и пиловочник (сырье для производства досок). Большая часть идет в Узбекистан и Китай.

Между тем крупнейший в мире производитель фанеры, компания «Свеза», сообщила о снижении выпуска на 80 процентов из-за санкций Евросоюза, введенных 8 апреля в отношении лесной продукции из России в связи с действиями российских войск на территории Украины.