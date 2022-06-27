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Поставляемые в Россию вейпы сравнили с бомбами

Сооснователь сети Vape.ru Катаев сравнил поставляемые в Россию вейпы с бомбами
Начало событий в новости Российскому школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты

Фото: Dovpo Offical / Unsplash

Миллионы ввозимых в Россию вейпов — это потенциальные «бомбы» у ртов людей. Об этом «Ленте.ру» заявил сооснователь сети Vape.ru Кирилл Катаев.

27 июня стало известно об очередном инциденте с электронной сигаретой — устройство взорвалось рядом с лицом 13-летнего жителя Московской области. Ребенка экстренно госпитализировали. 8 июня аналогичный случай произошел в Екатеринбурге. В 2018 году в США пострадавший при взрыве вейпа скончался — осколки повредили его мозг.

По словам Катаева, из-за особенностей российского законодательства вейпы приходится поставлять в основном из Китая, вместо того чтобы производить их на месте. В результате снижается возможность контролировать процесс сборки. При этом на каждом из действующих в Китае заводов одновременно производятся десятки брендов и суббрендов, из-за чего на каждом из этапов может быть допущен брак.

[Вейпы] производят китайцы, и там их миллион вариаций — во всей этой индустрии в Китае заводов 50-60, и еще у каждого завода по 10-20 суббрендов. Огромное количество вариаций, и на каком-то этапе брак происходит, а взрывается в России. Был бы не мальчик, была бы какая-нибудь женщина или мужчина

Кирилл Катаевпредприниматель

И телефоны взрываются

Главным образом опасность представляют не сами вейпы, а устанавливаемые в них аккумуляторы, которые можно обнаружить в других устройствах, отметил Катаев. «И телефоны взрываются в карманах у людей», — добавил он.

При этом предприниматель отметил, что на фоне объемов поставок вейпов в Россию число несчастных случаев слишком незначительно.

«Одноразка (одноразовая электронная сигарета — прим. "Ленты.ру") — это на день-два, представьте, какой там объем потребления», — объяснил Катаев. Однако, по его словам, при должном контроле ввоза и либерализации отношения к российским бизнесменам число несчастных случаев можно сократить.

«Кто, что и где покупает, мы не знаем, а те, кто легально этим занимались, кто экспертность имеет, их не допускают [к ведению бизнеса], цепочки нарушены. Пришли к тому, что продают непонятно что», — подытожил предприниматель.

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Валерий Розенберг
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