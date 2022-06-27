Организаторов Уимблдона осудили за гендерно-нейтральные туалеты

Фанаты осудили организаторов Уимблдона за гендерно-нейтральные туалеты

Организаторов теннисного Уимблдона осудили за гендерно-нейтральные туалеты. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, туалеты были построены в 2020-и, однако из-за пандемии коронавируса их открыли для фанатов только в этом году. Опрошенные зрители заявили, что недовольны сооружением. «Уимблдон — это традиции, он не должен следовать всем современным причудам», — подчеркнула одна из болельщиц.

Российских и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона 20 апреля. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

Уимблдон в этом году проходит с 27 июня по 10 июля. Призовой фонд турнира составит рекордные 40,4 миллиона фунтов.