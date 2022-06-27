Путина заподозрили в попытке загнать Европу в новую сырьевую ловушку

Welt назвала возможную добычу лития в Боливии новой сырьевой ловушкой Путина для Европы

Боливия, обладающая крупнейшими месторождениями лития в мире, находится в поиске деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья. Российские власти могут преуспеть в этом вопросе, так как являются одними из претендентов, тогда Европа может попасть в новую сырьевую ловушку президента Владимира Путина, утверждает автор немецкой газеты Welt Тобиас Кауфер.

Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина Тобиас Кауфер автор немецкой газеты Weit

Запасы лития в Боливии достигают 21 миллиона тонн. По этому показателю она опережает Аргентину и Чили.

«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», — говорится в материале Кауфера.

Альтернатива Боливии

В беседе с «Лентой.ру» аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что литий является достаточно новым для индустрий металлом, соответственно, полномасштабной разведки в мире не производилось.

«Уверен, что со временем будут открыты не менее крупные месторождения в Африке, России, США, Китае, и Боливия может перестать быть ключевой сырьевой страной. Кроме того, Боливия не передает в концессию все свои запасы лития одной стороне, что также является барьером для появления монополиста на мировом рынке. По этим причинам считаю, что заявления в Die Welt не имеют под собой основы для беспокойства для западных экономик, и покупка/аренда (если она произойдет) месторождений лития в Боливии не поставит в зависимость развитые экономики», — рассказал эксперт.

Санкции против России

24 февраля президент Путин объявил о проведении специальной военной операции (СВО), целями которой является демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперации предшествовало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — это стало ответом на участившиеся случаи обстрела республик Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Москва, Донецк и Луганск заключили договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Западные страны в ответ на СВО ввели против России очередные санкции. Последним стал шестой пакет, одобренный 3 июня. Среди ограничений — частичный отказ от закупок нефти у Москвы. Предполагается, что это произойдет в течение полугода. При этом отказ от нефтепродуктов из России займет около восьми месяцев. Ряд российских и зарубежных экспертов отмечают, что западные страны не смогут отказаться от целого ряда ресурсов из России. Как рассказал член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик, российские партнеры зависят от нефти, газа, руд, металлов, минеральных удобрений, при этом найти замену для части из них сложно, а для некоторых — и вовсе невозможно.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европа столкнется с ущербом собственной экономике после введения санкций против России. Она назвала антироссийские ограничения «защитой свободы» европейцев и подчеркнула, что жители ЕС понимают необходимость в противостоянии против «агрессии».